На Западе назвали причину принятия плана Трампа Зеленским

Axios: Зеленский понимал, что не может отвергнуть план США по миру на Украине
Louisa Gouliamaki/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, под давлением. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — говорится в материале.

Издание пишет, что давление на Зеленского со стороны США росло с каждым часом.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры, направленные на согласование итогового варианта мирного плана, предшествующие потенциальной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В этих консультациях приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Ключевой темой обсуждения стал именно мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Также в Белом доме сообщили, что украинская делегация на переговорах подтвердила, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны.

Ранее европейские политики написали письмо Трампа в ответ на мирный план по Украине.

Переговоры о мире на Украине
