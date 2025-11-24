На Западе назвали причину принятия плана Трампа Зеленским

Axios: Зеленский понимал, что не может отвергнуть план США по миру на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, под давлением. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — говорится в материале.

Издание пишет, что давление на Зеленского со стороны США росло с каждым часом.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры, направленные на согласование итогового варианта мирного плана, предшествующие потенциальной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В этих консультациях приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Ключевой темой обсуждения стал именно мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Также в Белом доме сообщили, что украинская делегация на переговорах подтвердила, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны.

