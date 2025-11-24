На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова ответила на вопрос Карлсона о предвзятости The Wall Street Journal

Захарова объяснила Карлсону, почему WSJ не публикуют статьи о коррупции Ермака
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

The Wall Street Journal (WSJ) не обнародует данные о коррупционных схемах руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака по той же причине, по которой итальянская газета «Коррьере делла Сера» отказывается публиковать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала вопрос американского журналиста Такера Карлсона о причинах отказа WSJ публиковать имеющиеся в распоряжении редакции материалы о коррупции Ермака.

«Потому что недавно итальянская газета «Коррьере делла Сера» точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима», — написала она.

Захарова иронично отметила, что эти два случая подтверждают существование «настоящей мировой мафии».

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Ермак фигурирует на «пленках» бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По словам нардепа, Ермак упоминается на этих записях под прозвищем «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Железняк выразил уверенность, что глава офиса президента Украины был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с Миндичем. По мнению депутата, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее Ермак поручил готовить дело против главы антикоррупционной прокуратуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами