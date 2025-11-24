Ермак поручил готовить дело против главы антикоррупционной прокуратуры

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поручил правоохранительным органам подготовить дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации источников, в конце первой недели операции «Мидас» президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу руководство Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако, как отмечает собеседник издания, обсуждение не получилось.

Как утверждают источники «Украинской правды» в правоохранительных органах, после неудачной попытки провести разговор Ермак вновь поручил силовикам подготовить подозрение в отношении Клименко.

Кроме того, отмечает издание, в окружении Зеленского стали высказывать обвинения в адрес антикоррупционных органов, заявляя, что те работают в интересах США, которые давят на Украину с целью добиться подписания «невыгодного мира».

В ноябре на Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции.

В заключении этого ведомства говорилось, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Украины Рустема Умерова в плане освоения средств минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», утверждалось в документе.

Ранее СМИ заявили об угрозе переворота на Украине.