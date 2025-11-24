Депутат Соболев: Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО

Россия никогда не согласится на пункт в мирном договоре, который будет подразумевать возможность членства Украины в НАТО. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Я считаю, что Европа делает все, чтобы мирные инициативы [Дональда] Трампа не прошли. Вступление Украины в НАТО — это, наверное, самая жирная красная черта, за которую никто не должен заходить», — сказал Соболев.

Если Киев вступит в Североатлантический альянс, то разместит на своей территории «любое оружие». На фоне подготовки Европы к войне с Россией «это вообще неприемлемо», указал депутат.

Он счел, что пункт прописан в плане, чтобы сорвать любые мирные договоренности.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала от США официальную информацию о ходе переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский план по урегулированию российско-украинского конфликта.

У Кремля также нет данных о том, что США и Украина скорректировали некоторые моменты в плане.

Ранее глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине.