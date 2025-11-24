На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Мурманской области заявил Путину, что Арктика — это «новый космос»

Чибис: для России развитие Арктики сопоставимо по важности с освоением космоса
true
true
true
close
Shutterstock/Andrei Stepanov

Развитие Арктики имеет для России такое же стратегическое значение, как и освоение космоса для СССР. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза», — сказал Чибис.

Он обратил внимание президента на то, что Арктика играет важную роль в вопросе геополитической безопасности, а также ресурсной базы, которая есть в этом регионе. По словам губернатора, Арктика сегодня — это «новый космос». Он выразил уверенность, что в будущем это может стать национальной идеей с учетом масштаба и значимости задачи.

«Меня в этом убеждать не нужно, я все это понимаю и согласен с вами», — сказал в ответ глава государства.

До этого Путин заявил о важности последовательного усиления позиции России в Арктике. По его словам, от развития инфраструктуры портов в Арктике прямо зависит комплексное обустройство местных городов и поселков, создание в этом регионе новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Российский лидер отметил, что все это входит в число ключевых приоритетов страны «на годы вперед».

Ранее в России нашли способ добывать нефть в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами