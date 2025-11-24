Глава Мурманской области заявил Путину, что Арктика — это «новый космос»

Развитие Арктики имеет для России такое же стратегическое значение, как и освоение космоса для СССР. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза», — сказал Чибис.

Он обратил внимание президента на то, что Арктика играет важную роль в вопросе геополитической безопасности, а также ресурсной базы, которая есть в этом регионе. По словам губернатора, Арктика сегодня — это «новый космос». Он выразил уверенность, что в будущем это может стать национальной идеей с учетом масштаба и значимости задачи.

«Меня в этом убеждать не нужно, я все это понимаю и согласен с вами», — сказал в ответ глава государства.

До этого Путин заявил о важности последовательного усиления позиции России в Арктике. По его словам, от развития инфраструктуры портов в Арктике прямо зависит комплексное обустройство местных городов и поселков, создание в этом регионе новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Российский лидер отметил, что все это входит в число ключевых приоритетов страны «на годы вперед».

Ранее в России нашли способ добывать нефть в Арктике.