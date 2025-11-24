Журова рассказала о тактике России относительно мирного плана по Украине

Россия ждет финального, согласованного с Украиной плана по урегулированию конфликта, иначе процесс внесения правок может быть бесконечным. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Если мы каждый раз будем что-то править в документе, это затянется бесконечно», — сказала Журова, комментируя процесс согласования плана между США, ЕС и Украиной.

По ее словам, Россия будет готова ознакомиться с финальной версией документа и вносить свои коррективы в нее. До этих пор РФ находится в роли наблюдателя, сказала Журова.

До этого немецкое издание Bild узнало, что эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану по урегулированию на Украине. Они предупредили о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

В связи с этим ЕС предлагает внести как минимум четыре правки в документ. Газета уточняет, что европейцев не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение численности украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее Рубио сдвинул крайний срок согласования плана США по Украине, установленный Трампом.