В Польше заявили, что Европа восстановит отношения с Россией

RMF24: экс-глава МИД Польши Чапутович заявил, что Европа наладит отношения с РФ

Европа захочет воспользоваться преимуществами потенциального российско-американского сотрудничества. Об этом заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире RMF24.

«Если Россия станет партнером США, то другие европейские страны тоже захотят воспользоваться этим», — сказал он.

Политик отметил, что в американском плане по урегулированию конфликта на Украине много внимания уделено налаживанию отношений между Россией и США.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

Ранее в Раде рассказали о требовании США к Украине по мирному договору.