На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«О мире даже разговора нет»: политолог о мирном плане ЕС по Украине

Политолог Пинчук: ЕС всячески сопротивляется миру на Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал европейский мирный план по Украине, состоящий из 24 пунктов. По его словам, на мир в данном документе нет даже намека.

Позиция Европейского союза (ЕС) в украинском конфликте не объективна, и, более того, объединение прямо заинтересовано в продолжении противостояния Москвы и Киева, считает эксперт.

«Будучи заинтересованным субъектом, как в войне с Россией руками Украины, так и в ослаблении Трампа в сфере его недопущения ослабления проекта мировой глобализации, Европа, в данном случае, не отстаивает какие-то идеи мира, а как раз отстаивает то, что, по сути, можно назвать требованиями о капитуляции России», — сказал Пинчук.

Он добавил, что Брюссель прекрасно понимает, что Москва не согласится на выдвинутые им условия, поэтому главная цель ЕС — продолжение конфликта — будет достигнута.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее глава МИД Венгрии призвал Украину принять мирный план Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами