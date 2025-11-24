«О мире даже разговора нет»: политолог о мирном плане ЕС по Украине

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал европейский мирный план по Украине, состоящий из 24 пунктов. По его словам, на мир в данном документе нет даже намека.

Позиция Европейского союза (ЕС) в украинском конфликте не объективна, и, более того, объединение прямо заинтересовано в продолжении противостояния Москвы и Киева, считает эксперт.

«Будучи заинтересованным субъектом, как в войне с Россией руками Украины, так и в ослаблении Трампа в сфере его недопущения ослабления проекта мировой глобализации, Европа, в данном случае, не отстаивает какие-то идеи мира, а как раз отстаивает то, что, по сути, можно назвать требованиями о капитуляции России», — сказал Пинчук.

Он добавил, что Брюссель прекрасно понимает, что Москва не согласится на выдвинутые им условия, поэтому главная цель ЕС — продолжение конфликта — будет достигнута.

До этого Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям президента США Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, должны были представить на переговорах с Соединенными Штатами и Украиной в Женеве.

Британская газета The Telegraph опубликовала его полный текст из 24 пунктов. План, в том числе, предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. В документе также прописано, что Украина станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если соглашение будет нарушено, они возобновятся.

Ранее глава МИД Венгрии призвал Украину принять мирный план Трампа.