Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео, где он играет с Роналду в футбол

Трамп выложил ИИ-видео, где он играет в футбол с Роналду в Белом доме

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, где он играет в футбол с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Овальном кабинете Белого дома.

«Роналду — отличный парень. Было очень приятно познакомиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный», — также сказал Трамп.

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее Роналду обратился к Трампу.