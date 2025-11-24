Американский лидер Дональд Трамп напрасно ожидает благодарности от властей Украины за «усилия» по спасению республики. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Трамп напрасно ждет благодарности от киевского «руководства» за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей «должен» весь мир», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что Украина из-за действующего руководства ввязалась в полномасштабный конфликт с Россией, чего, как считал Трамп, не стоило делать ни при каких обстоятельствах. Теперь Киев предсказуемо проигрывает, и ждет, что его будут вытаскивать из этого положения, указал он.

«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — констатировал сенатор.

До этого Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что украинские власти не поблагодарили США за усилия по разрешению конфликта с Россией.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.