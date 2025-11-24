На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планах главы МИД Швейцарии посетить Россию

Temps: глава МИД Швейцарии Кассис намерен посетить Москву в феврале
Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис намерен посетить Москву и Киев в феврале в рамках председательства его страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщило издание Temps, передает РИА Новости.

О соответствующих планах Кассиса 57 государств-членов были уведомлены на встрече министров в Вене в конце сентября.

«Федеральный советник хочет поговорить с россиянами и намерен сделать все возможное, чтобы посетить Москву», — говорится в материале.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры со своим швейцарским коллегой.

В российском МИД рассказали, что в ходе обсуждения вопросов деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации были подробно изложены оценки РФ «причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества».

Кроме того, они обсудили отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование российско-украинского конфликта.

Ранее был опубликован европейский мирный план по урегулированию конфликта.

