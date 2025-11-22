Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине

Вэнс: план по Украине должен увеличить шансы, что конфликт не возобновится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три характеристики, которые должны присутствовать у любого плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в X.

По его словам, мирный план должен, в первую очередь, прекратить уничтожение людей, сохранив при этом суверенитет Украины. Также план должен быть приемлемым для обеих сторон конфликта и увеличить шанс на то, что война не начнется вновь.

Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация президента США, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает ряд важных реалий на местах, написал Вэнс.

По мнению вице-премьера, существует иллюзия, что если Соединенные Штаты предоставят больше финансовой помощи Украине и увеличат количество поставок вооружений, а также усилят санкционное давление на Россию, победа Киева будет близка.

Вэнс назвал подобные умозаключения плодом мира фантазий и подчеркнул, что завершить конфликт на Украине смогут только умные люди, живущие в реальности.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее США отказались увеличить давление на Россию.