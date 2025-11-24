Назначение президентом Украины Владимиром Зеленским главой украинской делегации на переговорах с США Андрея Ермака может свидетельствовать о нежелании завершать конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил британский дипломат Ян Прауд.

Он отметил, что трудно представить Ермака в качестве главного переговорщика по вопросам мира, так как украинский чиновник вряд ли хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег.

Прауд подчеркнул, что такое решение Зеленского выглядит вызывающе на фоне коррупционного скандала на Украине и призывов к отставке Ермака.

22 ноября на Майдане в Киеве начались протесты, собравшиеся потребовали арестовать главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Протестующие пообещали выходить на Майдан каждую субботу в полдень до тех пор, пока Ермак «не окажется за решеткой». Участники митинга также призвали сограждан провести аналогичные акции у зданий областных администраций.

Ранее СМИ заявили об угрозе переворота на Украине.