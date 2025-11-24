На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Канаде заявили о смещении центра мировой экономики и прогрессе без США

Премьер Канады Карни: мировой прогресс возможен без участия США
true
true
true
close
Amber Bracken/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни высказал мнение, что глобальный прогресс может продолжаться и без участия Соединенных Штатов, что прозвучало как комментарий к отсутствию американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в ЮАР. Заявление было сделано Карни в Йоханнесбурге в ходе заседания группы G-20, трансляцию вел канадский телеканал CPAC на YouTube.

«На саммите G20 в этом году собрались страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли. И это без официального участия США. Это говорит о том, что центр тяжести в мировой экономике смещается», — отметил Карни на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

По его словам, если для XX века были характерны «концентрация капитала, производства и власти», то текущая эпоха определяется распространением технологий, энергии и влияния благодаря «росту стран глобального Юга и новой роли средних держав, таких как Канада,» активно участвующих в многосторонних соглашениях, приносящих пользу всем.

Карни подчеркнул важность консенсуса, достигнутого на встрече лидеров G20, заявив, что США не должны препятствовать договоренностям и навязывать свои условия.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих претензиях на страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами