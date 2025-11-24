В Канаде заявили о смещении центра мировой экономики и прогрессе без США

Премьер-министр Канады Марк Карни высказал мнение, что глобальный прогресс может продолжаться и без участия Соединенных Штатов, что прозвучало как комментарий к отсутствию американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в ЮАР. Заявление было сделано Карни в Йоханнесбурге в ходе заседания группы G-20, трансляцию вел канадский телеканал CPAC на YouTube.

«На саммите G20 в этом году собрались страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли. И это без официального участия США. Это говорит о том, что центр тяжести в мировой экономике смещается», — отметил Карни на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

По его словам, если для XX века были характерны «концентрация капитала, производства и власти», то текущая эпоха определяется распространением технологий, энергии и влияния благодаря «росту стран глобального Юга и новой роли средних держав, таких как Канада,» активно участвующих в многосторонних соглашениях, приносящих пользу всем.

Карни подчеркнул важность консенсуса, достигнутого на встрече лидеров G20, заявив, что США не должны препятствовать договоренностям и навязывать свои условия.

Ранее Трамп напомнил премьеру Канады о своих претензиях на страну.