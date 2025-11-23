На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка

Дуров считает теорию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка правдоподобной
vk.com/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Об этом сообщается на странице предпринимателя в соцсети X.

Дуров сделал подобные выводы, «проанализировав все, что Кирк когда-либо говорил о Франции» под руководством президента Эммануэля Макрона.

Предприниматель напомнил, что активист призывал ввести 300% пошлины на французское вино до тех пор, пока все обвинения с создателя Telegram не будут сняты.

Таким образом Дуров прокомментировал публикацию политической активистки Кэндис Оуэнс, которая заявила, что с ней связался высокопоставленный сотрудник французского правительства. Он утверждал, что Эммануэль и Брижит Макрон заказали и оплатили покушение на Оуэнс.

Также источник активистки утверждает, что убийца Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде Французского легиона.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин принес соболезнования семье Кирка.

