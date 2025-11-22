FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине

Делегация США провела встречу с европейскими представителями в Киеве, которая прошла в крайне неприятной и напряженной атмосфере. Об этом пишет Financial Times.

Как рассказал изданию один из высокопоставленных европейских чиновников, тон обсуждения участники охарактеризовали как «тошнотворный».

Переговоры состоялись 21 ноября в резиденции поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис. По информации FT, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил послам европейских государств и другим западным представителям, что рассчитывает на возможность мирного урегулирования и полагает, что момент для этого наступил. При этом он предупредил, что Соединенные Штаты не намерены проявлять гибкость в ключевых вопросах и не готовы обсуждать детали своего мирного плана.

Источник издания передал слова министра о том, что Украина, по его оценке, «находится в очень плохом положении». Американская сторона также дала понять, что тот вариант соглашения, который сейчас предлагается Киеву, является максимально возможным в существующих условиях.

