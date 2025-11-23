На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак оценил продуктивность встречи с делегацией США в Женеве

Ukraine Presidency/Global Look Press

Первая встреча с американской делегацией в рамках обсуждения мирного плана по урегулированию в Женеве была продуктивной. Об этом заявил руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Хочу подтвердить: мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса», — заявил он.

По словам Ермака, в скором времени пройдет вторая встреча, в рамках которой продолжится работа над общими предложениями с привлечением европейских партнеров.

Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу принятия проекта мирного плана будет лежать на президенте Украины Владимире Зеленском и его американском коллеге Дональде Трампе.

Глава делегации поблагодарил власти США и главу Белого дома.

До этого Трамп заявил, что украинские власти не поблагодарили США за усилия по разрешению конфликта с Россией. Он подчеркнул, что, если бы выборы 2020-го не были сфальсифицированы, конфликта между Украиной и РФ вообще не было бы.

21 ноября американский лидер заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее Пушков заявил, что Зеленский боится озвучить свою позицию по плану США.

