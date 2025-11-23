Глава Минфина США раскрыл источник финансирования военного сектора Украины

Действующее соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины позволяет украинской стороне финансировать собственный военный сектор. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Данное соглашение даже финансирует военные планы для... военного сектора Украины», — заявил он.

По его словам, соглашение является ключевым элементом всей экономики Украины. Бессент в ходе беседы обратил внимание, что изначально против сделки выступал президент Украины Владимир Зеленский.

22 ноября стало известно, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным СМИ, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

