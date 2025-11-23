Главы европейских стран начнут войну с Россией, продолжая украинский конфликт. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

По его мнению, европейские лидеры доведут Украину до полного краха, если Киев продолжит вести конфликт с Россией. Он добавил, что главы стран Евросоюза совершенно оторваны от реальной ситуации на Украине, а моральный дух украинских военных находится на самом низком уровне после многочисленной информации о случаях коррупции в администрации президента республики.

Заявления европейцев о том, что переговоры на условиях России не будут проводиться, основаны не на реальности, а на мире фантазий, добавил Мема.

22 ноября стало известно, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

