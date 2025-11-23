Трамп передумал сокращать финансирование Нью-Йорка после встречи с его новым мэром

Трамп решил не сокращать финансирование Нью-Йорка после встречи с Мамдани

Президент США Дональд Трамп поменял мнение о необходимости сократить финансирование Нью-Йорка после встречи с избранным мэром города Зохраном Мамдани. Об этом рассказал в интервью CNN глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Он призвал подождать и понаблюдать за действиями нового мэра Нью-Йорка.

«Похоже на то, что сейчас он (Трамп. — «Газета.Ru») больше этого (сокращения финансирования мегаполиса. — «Газета.Ru») не хочет», — сказал Хассет.

Он выразил надежду на то, что американский лидер «по-настоящему хочет работать» с теми, кто беспокоится о будущем граждан США.

4 ноября в Нью-Йорке состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен публичным противостоянием с Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты».

21 ноября Трамп и Мамдани встретились в Белом доме. Президент США отметил, что они согласились по гораздо большему количеству вопросов, чем он мог подумать. Глава государства пожелал будущему мэру хорошо работать и пообещал ему не мешать.

