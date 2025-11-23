На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц усомнился в достижении согласия по мирному плану США до 27 ноября

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения, что к 27 ноября будет достигнуто согласие по предложенному США плану урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.

«Президент [США Дональд] Трамп планирует достичь соглашения к четвергу. Мы пока очень далеки от этого. Это не значит, что достичь соглашения совершенно невозможно, но я скептически отношусь к возможности такого исхода, учитывая нынешние разногласия», — сказал канцлер.

21 ноября в эфире Fox Radio Трамп назвал 27 ноября «подходящим сроком» для того, чтобы Украина согласилась принять условия мирного плана. В этот день в США будут отмечать важнейший национальный праздник — День благодарения.

План, предложенный Трампом, состоит из 28 пунктов, среди которых, в частности, отказ Украины от членства в НАТО, признание российскими Крыма, ДНР и ЛНР, закрепление за Украиной статуса безъядерного государства и др.

23 ноября в Женеве начались переговоры представителей США, Украины и стран Европы по плану Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивные переговоры.

Ранее Трамп сказал, что будет с Зеленским в случае его отказа от предложенного США мирного плана.

