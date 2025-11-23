В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными

НАТО: потенциал США по снабжению Киева разведданными уникален даже для альянса

Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО. Об этом в интервью изданию Politico рассказал временно исполняющий обязанности руководителя инновационной программы Североатлантического альянса DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что у любого государства существуют коммерческие возможности, о которых еще несколько лет назад еще никто не задумывался.

До этого Аппатурай заявил, что союзники украинской стороны обсуждают, как восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Киеву, если американская сторона откажется передавать ей эту информацию.

Представитель НАТО допустил, что частично закрыть пробелы можно за счет коммерческих сервисов и национальных спутниковых программ. Он предложил расширить доступ Киеву к снимкам, сделанным спутниками финской ICEYE. По данным журналистов, компания сотрудничала с армией Польши, Нидерландов, Финляндии и Португалии, а с 2022 года начала передавать данные Украине.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Украина опасается, что США могут лишить ее разведданных в случае отказа принять план президента Дональда Трампа по Украине.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.