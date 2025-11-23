На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц раскритиковал бойкот США саммита G20

Мерц: про США почти не вспоминали на саммите G20 в ЮАР
Sodiq Adelakun/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение американских властей бойкотировать саммит «большой двадцатки» в ЮАР, передает ТАСС.

По его словам, США практически не упоминались на саммите. О том, что это значит для США, должно понимать само американское руководство, отметил Мерц, однако он считает, что бойкот не был правильным решением американского правительства.

«Для нас хорошо, что мы были здесь», - сказал канцлер.

США не приехали на саммит G20 в Йоханнесбург (ЮАР) из-за несогласия с его повесткой дня. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ни один представитель правительства не приедет туда, где нарушают права белого населения. Вашингтон также отказался признавать коллективную декларацию саммита.

Тем не менее США с нетерпением ожидают приема гостей на саммит G20, который пройдет в 2026 году во Флориде. США займут пост председателя «большой двадцатки» 1 декабря сроком на год.

Ранее Евросовет назначил дату и место экстренного саммита по Украине.

