Глава МИД Венгрии объяснил, почему будущее безопасности Европы невозможно без России

Сийярто заявил, что говорить об архитектуре безопасности в Европе без РФ нельзя

Говорить об архитектуре безопасности в Европе без России нельзя, заявил в эфире радио Kossuth глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Министр надеется, что страны Европы поддержат мирный план США по Украине из соображений гуманизма и здравого смысла.

«Россия — крупнейшая страна мира и ядерная держава, и любой, кто говорит, что будущее европейской безопасности можно планировать без нее, говорит ерунду», — сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Венгрии Орбан потребовал от Европы поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. По мнению политика, лидерам ЕС следует незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией. Кроме того, Орбан снова подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предоставление Евросоюзом дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме.

