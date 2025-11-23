На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии объяснил, почему будущее безопасности Европы невозможно без России

Сийярто заявил, что говорить об архитектуре безопасности в Европе без РФ нельзя
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Говорить об архитектуре безопасности в Европе без России нельзя, заявил в эфире радио Kossuth глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Министр надеется, что страны Европы поддержат мирный план США по Украине из соображений гуманизма и здравого смысла.

«Россия — крупнейшая страна мира и ядерная держава, и любой, кто говорит, что будущее европейской безопасности можно планировать без нее, говорит ерунду», — сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Венгрии Орбан потребовал от Европы поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. По мнению политика, лидерам ЕС следует незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией. Кроме того, Орбан снова подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предоставление Евросоюзом дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Трамп требует от Украины в своем мирном плане.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами