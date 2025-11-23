В Калининграде заявили о готовности к ограничению Литвой транзита

Калининградская области готова к возможному ограничению Литвой сухопутного транзита. Об этом заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время большая часть транзитных грузоперевозок идет не через литовскую территорию, а морским путем, соединяющим Калининград с Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области.

«В случае изменений в сухопутном транзите наш регион будет подготовлен и снабжен необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности», — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что власти Литвы вместо реального решения проблем зарабатывают политические очки на эскалации напряженности и грубо нарушают Совместное заявление России и Европейского союза 2002 года.

Лидер Социал-демократической партии (СДПЛ) Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.

До этого литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис сказал, что его страна оставляет за собой право на блокаду Калининградского транзита.

Ранее Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область.