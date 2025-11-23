На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Украины провели первую встречу по мирному плану Трампа

Ермак в Женеве провел первую встречу по мирному плану Трампа по Украине
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что провел первую встречу в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — написал он.

По словам Ермака, он уже провел переговоры с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. После этого, по его словам, запланирована встреча с американской делегацией.

Ермак рассказал, что настрой стран «очень конструктивный». Он подчеркнул, что планируется провести ряд встреч в разных форматах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Ранее Мерц выдвинул новое предложение по Украине.

