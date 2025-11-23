МИД Нидерландов ответил на вопрос об участии в переговорах по Украине в Женеве

В МИД Нидерландов не подтвердили участие в переговорах по Украине в Женеве

МИД Нидерландов не подтвердил участие страны в переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве, передает ТАСС.

«Кто-то из членов нашего правительства? Не думаю», — сказала представитель внешнеполитического ведомства королевства после вопроса об участии во встрече.

23 ноября в Женеве представители европейских стран обсуждают с коллегами из США и Украины мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегация республики уже встретилась с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно. Он отметил, что украинская и американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте», и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Ранее сообщалось, что в переговорах в Женеве примут участие тайные лидеры ЕС.