Орешкин заявил о невозможности «сокрушить Россию» санкциями

Орешкин: РФ невозможно сокрушить санкциями, ее экономика стала более устойчивой
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россию невозможно сокрушить санкциями, экономика страны за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой», — ответил он на соответствующий вопрос.

22 ноября Орешкин в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» заявил, что мировая экономика сталкивается с раздробленностью из-за санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств. Он подчеркнул, что некоторые развитые страны продолжают вводить незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, ограничения в сфере образования и технологий, а также изъятие активов.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября.

Ранее Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций.

