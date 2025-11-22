На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций

Орешкин назвал ВТО слабой организацией и призвал изменить принципы ее работы
close
Denis Balibouse/Reuters

Всемирная торговая организация (ВТО) ослабела и стала не способна преодолевать торговые ограничения, заявил РИА Новости замглавы администрации президента России Максим Орешкин на G20.

Он отметил, что «справедливая и эффективная» торговля важна для мира. Но сейчас ВТО представляет собой «слабо действующий институт», который не позволяет преодолевать ограничения и «затыки». В качестве примера чиновник привел санкции, которые против РФ из соображений безопасности ввела Новая Зеландия.

«Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной», — выразил мнение Орешкин.

Замглавы администрации президента призвал изменить принципы работы ВТО, чтобы сделать ее эффективнее.

Саммит G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет Орешкин.

Всемирная торговая организация (ВТО) — объединение, созданное для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Главная цель ВТО — установление общих принципов международной торговли. Россия была принята в организацию в 2012 году после 18 лет переговоров.

Ранее Макрон предупредил, что G20 может стать бессмысленной.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами