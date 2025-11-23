На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили, что Зеленский не уволит Ермака и Умерова после скандала

Депутат Рады Рахманин усомнился, что Зеленский уволит Ермака и Умерова
true
true
true
close
Global Look Press

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли уволит главу его офиса Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова.

«Наверное, есть смысл сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я уверен, что он этого не сделает», — сказал депутат.

По мнению Рахманина, для выхода из политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность. Он считает, что украинский лидер находится в «плохой ситуации».

«Не имеет значения, был ли Зеленский причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом», — сказал депутат Рады.

20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа» отказался отправить в отставку Ермака на фоне коррупционного скандала.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».

Новости Украины
