В Раде заявили, что Зеленский не уволит Ермака и Умерова после скандала

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли уволит главу его офиса Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова.

«Наверное, есть смысл сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я уверен, что он этого не сделает», — сказал депутат.

По мнению Рахманина, для выхода из политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность. Он считает, что украинский лидер находится в «плохой ситуации».

«Не имеет значения, был ли Зеленский причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом», — сказал депутат Рады.

20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа» отказался отправить в отставку Ермака на фоне коррупционного скандала.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».