Мишустин высказался о будущем ШОС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предсказал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «очень хорошее будущее». Его слова опубликовал в своем Telegram-канале телеканал «Вести».

«Присоединение к ШОС сегодня очень большого количества и стран-наблюдателей, и тех, кто хотел бы сотрудничать, оно так серьезно нас уверяет в том, что есть очень хорошее будущее у этой организации», — заявил Мишустин.

До этого спецпредставитель президента России заявил, что страны ШОС достигли 62% показателей Целей устойчивого развития против 18% в мире.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Путин оценил темпы роста товарооборота между Россией и странами ШОС.