Спецпредставитель президента назвал превосходства стран ШОС над остальными в мире

Страны Шанхайской организации сотрудничества достигли уже 62% показателей Целей устойчивого развития, в то время как средний мировой показатель составляет лишь около 18%. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам взаимодействия с международными организациями в сфере устойчивого развития Борис Титов, выступая на открытии Форума ШОС по устойчивому развитию в Москве.

Слова Титова «Газете.Ru» передала его помощница.

Кто входит в ШОС На 2025 год в ШОС входят:



Полноправные члены:

1. Россия

2. Китай

3. Индия

4. Пакистан

5. Казахстан

6. Кыргызстан

7. Таджикистан

8. Узбекистан

9. Иран (присоединился официально в 2023 году)



Государства-наблюдатели:



— Афганистан

— Беларусь (переходила из наблюдателей в члены, но окончательная процедура заняла время)

— Монголия



Партнеры по диалогу:



— Турция

— Азербайджан

— Армения

— Египет

— Саудовская Аравия

— Катар

— ОАЭ

— Непал

— Шри-Ланка

— Камбоджа

— Бахрейн



и другие страны, которые участвуют в отдельных направлениях сотрудничества.

Титов подчеркнул, что на площадке Форума ШОС собрались представители 15 государств и ряда международных структур. Титов напомнил, что десять лет назад мировое сообщество единогласно приняло Повестку ООН-2030, однако ее реализация сталкивается с серьезными трудностями. Среди ключевых барьеров спецпредставитель назвал дефицит финансирования со стороны западных стран, политизацию темы устойчивого развития, отсутствие достаточных практических механизмов и влияние санкций на международную торговлю.

«В условиях глобальной фрагментации символично, что 2025 год объявлен в ШОС Годом устойчивого развития. Организация демонстрирует заметный прогресс: более половины целевых индикаторов выполняются с достаточной скоростью, тогда как в мире таких лишь около пятой части. Россия как одна из крупнейших экономик объединения, должна играть ведущую роль в формировании новой глобальной повестки устойчивого развития. На страны ШОС приходится 42% населения планеты и почти треть мирового ВВП, а значимый вклад в продвижение ESG-подходов вносит как крупный, так и малый бизнес», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что российская сторона предложила создать Совет ШОС по устойчивому развитию на базе Консорциума аналитических центров организации. Уже ведется совместная работа по анализу текущих проектов, и государствам-членам предложено подключиться к дальнейшему развитию инициатив, сказал Титов.

Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, в свою очередь, напомнил, что лидеры стран-участников в Тяньцзиньской декларации 2025 года подтвердили намерение усиливать практическое взаимодействие для достижения целей ООН. При этом он отметил существующие вызовы: расхождение национальных интересов, нехватку финансирования, отсутствие согласованных правил на углеродных рынках, протекционизм, а также влияние санкций и рост угроз безопасности. По его словам, именно поэтому необходимо активнее использовать общий потенциал и накопленный опыт государств ШОС, уже демонстрирующих значимые результаты по ЦУР.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании ШОС.