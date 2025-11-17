На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель президента назвал превосходства стран ШОС над остальными в мире

Титов: в ШОС достигли 62% показателей Целей устойчивого развития против 18% в мире
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Страны Шанхайской организации сотрудничества достигли уже 62% показателей Целей устойчивого развития, в то время как средний мировой показатель составляет лишь около 18%. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам взаимодействия с международными организациями в сфере устойчивого развития Борис Титов, выступая на открытии Форума ШОС по устойчивому развитию в Москве.

Слова Титова «Газете.Ru» передала его помощница.

Титов подчеркнул, что на площадке Форума ШОС собрались представители 15 государств и ряда международных структур. Титов напомнил, что десять лет назад мировое сообщество единогласно приняло Повестку ООН-2030, однако ее реализация сталкивается с серьезными трудностями. Среди ключевых барьеров спецпредставитель назвал дефицит финансирования со стороны западных стран, политизацию темы устойчивого развития, отсутствие достаточных практических механизмов и влияние санкций на международную торговлю.

«В условиях глобальной фрагментации символично, что 2025 год объявлен в ШОС Годом устойчивого развития. Организация демонстрирует заметный прогресс: более половины целевых индикаторов выполняются с достаточной скоростью, тогда как в мире таких лишь около пятой части. Россия как одна из крупнейших экономик объединения, должна играть ведущую роль в формировании новой глобальной повестки устойчивого развития. На страны ШОС приходится 42% населения планеты и почти треть мирового ВВП, а значимый вклад в продвижение ESG-подходов вносит как крупный, так и малый бизнес», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что российская сторона предложила создать Совет ШОС по устойчивому развитию на базе Консорциума аналитических центров организации. Уже ведется совместная работа по анализу текущих проектов, и государствам-членам предложено подключиться к дальнейшему развитию инициатив, сказал Титов.

Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, в свою очередь, напомнил, что лидеры стран-участников в Тяньцзиньской декларации 2025 года подтвердили намерение усиливать практическое взаимодействие для достижения целей ООН. При этом он отметил существующие вызовы: расхождение национальных интересов, нехватку финансирования, отсутствие согласованных правил на углеродных рынках, протекционизм, а также влияние санкций и рост угроз безопасности. По его словам, именно поэтому необходимо активнее использовать общий потенциал и накопленный опыт государств ШОС, уже демонстрирующих значимые результаты по ЦУР.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами