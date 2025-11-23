На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что США и Украина намерены согласовать детали плана урегулирования

Reuters: США и Украина согласуют в Женеве последние детали мирного плана
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Представители США и Украины во время запланированных переговоров в Женеве планируют согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Мы надеемся согласовать последние детали, чтобы составить проект соглашения, выгодный для Украины», — сказал он.

В то же время чиновник отметил, что до встречи президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно «ничего не будет согласовано».

По данным источника издания, перед началом переговоров в Женеву прибыл министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл.

Как сообщала газета Financial Times, по итогам переговоров в Киеве Дрисколл заявил, что, по его оценке, Украина «находится в очень плохом положении». Американская сторона также дала понять, что тот вариант соглашения, который сейчас предлагается Киеву, является максимально возможным в существующих условиях.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.

Переговоры о мире на Украине
