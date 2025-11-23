Стало известно, что США и Украина намерены согласовать детали плана урегулирования

Представители США и Украины во время запланированных переговоров в Женеве планируют согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Мы надеемся согласовать последние детали, чтобы составить проект соглашения, выгодный для Украины», — сказал он.

В то же время чиновник отметил, что до встречи президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно «ничего не будет согласовано».

По данным источника издания, перед началом переговоров в Женеву прибыл министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл.

Как сообщала газета Financial Times, по итогам переговоров в Киеве Дрисколл заявил, что, по его оценке, Украина «находится в очень плохом положении». Американская сторона также дала понять, что тот вариант соглашения, который сейчас предлагается Киеву, является максимально возможным в существующих условиях.

Ранее FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине.