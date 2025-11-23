На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-помощник замглавы Пентагона объяснил провокации Украины в Европе

Брайен: Украина провокацией в Европе желает добиться иностранного вмешательства
Yves Herman/Pool/AP

Украина с помощью провокаций в Европе намерена добиться ввода на территорию страны иностранных войск. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для Substack.

Он обратил внимание на недавний инцидент в Польше, где подозреваемыми оказались граждане Украины, а не россияне, как изначально предполагалось. По мнению эксперта, чтобы скрыть свою ошибку, польский премьер-министр Туск попытался бездоказательно обвинить Москву в том, что украинцы работали на нее.

«Становится очевидным, что Украина пытается спровоцировать Европу на отправку войск», — написал он.

Кроме того, Брайен допустил причастность Украины к другим инцидентам с применением беспилотных летательных аппаратов в различных странах Европы.

16 ноября в Польше зафиксировали повреждение железнодорожной линии в направлении Украины, которое впоследствии признали результатом диверсии. Туск заявил об участии в инциденте двух граждан Украины, предположительно сотрудничавших с РФ.

Ранее польский депутат Ментцен призвал украинцев меньше вороват.

Новости Украины
