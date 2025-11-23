Глава Белгородской области прокомментировал слухи о «тюльпановом бизнесе»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции опроверг слухи об участии его супруги и дочери в подрядах на высадку тюльпанов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее подобные слухи распространялись в местных средствах массовой информации.

«А в отношении тюльпанов, что у моей семьи [есть] отношение к тюльпанам, могу сказать, что, конечно, нет», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что правоохранители хорошо работают и «поправили бы», если бы его семья имела отношение к «тюльпановому бизнесу».

Также на пресс-конференции Гладков сообщил, что на фоне обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородскую область могли покинуть как минимум 60 тысяч человек. Тем не менее, он выразил уверенность, что после окончания спецоперации 90% из уехавших из области вернутся. Гладков добавил, что такие выводы он делает, глядя на отношение людей к своей родной земле.

