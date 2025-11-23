Порядка 60 тыс. человек за годы СВО уехали из Белгородской области

На фоне обстрелов ВСУ Белгородскую область могли покинуть как минимум 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, такие выводы были сделаны по количеству ОМС, открепленных от местных медицинских учреждений.

«У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети», — отметил Гладков.

Тем не менее, он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции 90% из уехавших из области вернутся. Гладков добавил, что такие выводы он делает, глядя на отношение людей к своей родной земле.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее разведчика ВСУ Кочаряна осудили за теракты в Белгородской области.