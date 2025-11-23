На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WP сообщила детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине

WP: ЕС предложил мирный план без ограничений для украинской армии
Reuters

Европейский вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной не предполагает каких-либо ограничений для украинских вооруженных сил. Такая информация содержится в документе, с которым ознакомилась The Washington Post.

Как пишет издание, лидеры ЕС подготовили собственный проект в ответ на предложенный США план из 28 пунктов. Американская инициатива предусматривает, в частности, сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Аналогичное требование содержится и в российском меморандуме, который Москва направила Киеву во время переговоров в Стамбуле в начале июня.

WP привело и другие детали европейского предложения. Согласно проекту, Украина должна вернуть контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, а также получить «беспрепятственный проход» по Днепру и управление Кинбурнской косой, находящейся под контролем российских сил с лета 2022 года. Остальные территориальные вопросы предлагается решать после прекращения огня.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами