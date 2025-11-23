На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Принята декларация саммита «Группы двадцати» в ЮАР

Кремль: лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Gianluigi Guercia/Reuters

Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По итогам саммита в Йоханнесбурге лидерами принята итоговая декларация», — говорится в публикации.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Россию на саммите представляет заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

До этого сообщалось, что в Белом доме утверждают, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) якобы препятствует плавному переходу к США председательства в «Группе двадцати» (G20).

Соединенные Штаты займут место председателя «Группы двадцати» с 1 декабря 2025 года на ближайшие 12 месяцев. Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами (штат Флорида).

До этого глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи заявил, что Претория будет приветствовать намерение Соединенных Штатов все же принять участие в закрытии саммита лидеров «Большой двадцатки».

Ранее Трамп заявил о бойкоте США саммита G20 в ЮАР.

