США обвинили ЮАР в препятствовании передаче председательства в G20

В США заявили, что ЮАР препятствует плавной передаче им председательства в G20
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Белом доме утверждают, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) якобы препятствует плавному переходу к США председательства в «Группе двадцати» (G20). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Агентство отмечает, что американская сторона исходит из того, что президент ЮАР и председатель проходящего в Йоханнесбурге саммита «Большой двадцатки» Сирил Рамапоса настоял на декларации, посвященной вопросам климата, «несмотря на последовательное и обоснованное несогласие» Соединенных Штатов. По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп рассчитывает «восстановить легитимность G20 в следующем году».

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Россию на саммите представляет заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Соединенные Штаты займут место председателя «Группы двадцати» с 1 декабря 2025 года на ближайшие 12 месяцев. Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами (штат Флорида).

До этого глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи заявил, что Претория будет приветствовать намерение Соединенных Штатов все же принять участие в закрытии саммита лидеров «Большой двадцатки».

Ранее Трамп заявил о бойкоте США саммита G20 в ЮАР.

