Молдавия придерживается той же политики в отношениях с Россией, что и Украина до 2022 года, только по экономическим причинам. Об этом заявила РИА Новости доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

«Ничего нового мы не видим, но полного разрыва не происходит по той простой причине, что есть экономическая сфера», — отметила она.

По словам эксперта, Молдавия не хочет выходить из СНГ, поскольку ей нужна зона свободной торговли, которую предоставляет Содружество. Харитонова заявила, что эта зависимость будет сохраняться, пока Кишинев не вступит в ЕС. Президент республики Майя Санду ожидает, что это произойдет в 2028 году, сообщила политолог.

При этом Харитонова обратила внимание, что не все в Молдавии настроены против сотрудничества с Россией. В пример она привела экс-президента страны и лидера Партии социалистов Игоря Додона, который предложил создать в парламенте группу дружбы с Россией.

До этого депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что народ Молдавии не собирается воевать и не видит в России врага, вопреки ожиданиям ЕС и Майи Санду. По ее словам, молдаване расценивают РФ как друга, партнера и братский народ. Таубер напомнила, что страны связывают традиции, общее прошлое и однозначно общее будущее.

Ранее Додон призвал Молдавию прекратить все контакты с Киевом.