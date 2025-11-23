На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии помиловали 49 человек в православный праздник

Президент Грузии Кавелашвили помиловал 49 осужденных в день святого Георгия
Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 49 осужденных в православный праздник день святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Среди помилованных 34 заключенных и 14 лиц, чье наказание не связано с лишением свободы. Один из помилованных был освобожден от судимости.

На президентских выборах в Грузии в 2024 году Кавелашвили был единственным кандидатом. Большую часть своей жизни мужчина посвятил спортивной карьере. В 1988–1995-х годах играл за тбилисское «Динамо». В 1996 году Кавелашвили играл в «Манчестер Сити», а затем был арендован «Грассхопером» в Швейцарии. После окончания карьеры футболиста он остался в Швейцарии, где получил тренерскую лицензию. В 2016 году он получил лицензию тренера UEFA категории В. Одновременно он получил должность депутата парламента Грузии.

В 2022 году Кавелашвили покинул «Грузинскую мечту» и основал движение «Сила народа», которое в 2024 году стало партией и выступило в коалиции с «Грузинской мечтой».

Ранее Кавелашвили поддержал вступление Грузии в ЕС.

