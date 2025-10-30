Президент Грузии поддержал курс в Евросоюз

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о стремлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аджаристан».

«Мы хотим быть членом Европейского союза, частью Европы. <...> Быть частью Европы — это желание наших предков, многие поколения этого желали, и наша страна прошла через множество бурь, чтобы стать полноправным членом Европы», — сказал он.

Кавелашвили добавил, что путь Грузии в Евросоюз должен происходить с защитой собственных ценностей и идентичности.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

