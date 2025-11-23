На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие страны примут участие в консультациях по Украине

Politico: ЕС, Британия, Франция и ФРГ примут участие в консультациях по Украине
true
true
true
close
Rod Lamkey/Global Look Press

Представители Европейского союза, Великобритании, Германии и Франции примут участие в консультациях по предложенному Соединенными Штатами плану урегулирования конфликта на Украине, которые пройдут в Швейцарии. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

«Европейский союз и Британия примут участие в переговорах на высоком уровне. Высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах», — говорится в публикации.

ЕС, как ожидается, будут представлять глава офиса председателя Европейской комиссии Бьорн Зайберт и главный помощник главы Европейского совета Педро Лурти.

По мнению Politico, европейцы попытаются «размыть» предложение Вашингтона о признании территорий Донбасса за Россией, желая, чтобы отправной точкой переговоров о прекращении огня была текущая линия соприкосновения, однако при этом Евросоюз не рассматривают ее как основу для окончательного урегулирования.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. По его словам, документ был передан Киеву американской стороной. В нем прописываются параметры прекращения боевых действий, статус территорий, будущая модель безопасности и экономические договоренности между США, Россией и Украиной.

По данным Financial Times, украинские чиновники, ознакомившиеся с новым мирным планом США, раскритиковали его. В Киеве считают, что документ в текущем виде соответствует «максималистским» требованиям Москвы. Собеседники издания заявили, что Украина не согласится на предложенные условия без существенных правок.

Ранее Келлог назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами