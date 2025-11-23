На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Трампа раскрыл, когда Киеву будут даны гарантии безопасности

Келлог: гарантии безопасности будут приложены к мирному плану по Украине
true
true
true
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Гарантии безопасности будут прописаны дополнительно к мирному плану США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны приложить дополнительные документы, вероятно, приложение, где будут гарантии безопасности», — сказал он.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. По его словам, документ был передан Киеву американской стороной. В нем прописываются параметры прекращения боевых действий, статус территорий, будущая модель безопасности и экономические договоренности между США, Россией и Украиной.

Гончаренко сообщил, что в числе прочего Украине обещают защиту суверенитета и гарантии безопасности от США, но при условии, если она откажется от вступления в НАТО. Кроме того, план Трампа предусматривает сокращение численности ВСУ, признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, а Херсон и Запорожье — «замороженными» на линии соприкосновения. Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем России. Обе стороны обязуются не менять границы силой.

По данным Financial Times, украинские чиновники, ознакомившиеся с новым мирным планом США, раскритиковали его. В Киеве считают, что документ в текущем виде соответствует «максималистским» требованиям Москвы. Собеседники издания заявили, что Украина не согласится на предложенные условия без существенных правок.

Ранее Келлог назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий.

