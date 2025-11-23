На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии назвали план Трампа «наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев»

Times: в Британии сочли план Трампа по Украине основой для решения конфликта
UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

Британские дипломаты в частных беседах сочли новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине основой для прекращения военных действий, пишет The Times.

По словам источников, этот вариант может быть «наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев». Они подчеркнули, что план не идеален и не окончателен.

«Он (план. — Газета.Ru) может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — сказал один из дипломатов.

Газета обращает внимание на расчеты аналитиков минобороны Соединенного Королевства. Они полагают, что Украина не сможет содержать более 500 тыс. военных в долгосрочной перспективе. Кроме того, план не запрещает республике иметь дальнобойное оружие, несмотря на многочисленные подобные сообщения в СМИ.

План Трампа включает в себя отказ Украины от членства в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Президент США требует, чтобы Киев согласился на эти условия до 27 ноября. В противном случае, по данным The Washington Post, Вашингтон может прекратить поддержку Украины.

Ранее ЕС потребовал изменить как минимум четыре пункта плана Трампа.

Переговоры о мире на Украине
