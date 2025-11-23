Совбез Германии под руководством Мерца обсудил ситуацию вокруг Украины

В Германии прошло заседание совбеза по ситуации вокруг Украины

В Германии состоялось заседание совета безопасности под руководством немецкого канцлера Фридриха Мерца, где обсуждалось урегулирование на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

Он уточнил, что накануне члены собвеза обсуждали текущие события, связанные с конфликтом в республике.

«Канцлер проинформировал членов национального совета безопасности о своих переговорах с европейскими и международными партнерами», — заявил Корнелиус.

Он также подтвердил намерение немецкого совбеза участвовать «в процессе выработки справедливого и долговременного мира для Украины».

До этого на полях «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге Мерц заявил, что сейчас есть шанс завершить конфликт на Украине, но до достижения удовлетворительного результата по мирному урегулированию еще далеко. Канцлер подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только при «безоговорочном согласии» Украины и одобрении стран ЕС, для безопасности которых имеет значение их итог.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет изменить минимум четыре пункта плана Трампа по Украине.