Мерц сообщил о шансе закончить конфликт на Украине, но есть нюанс

Сейчас есть шанс завершить конфликт на Украине, но до достижения удовлетворительного результата по мирному урегулированию еще далеко, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на полях «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Его заявление публикует пресс-служба кабмина ФРГ.

Политик сообщил о готовности немцев и европейцев участвовать в мирном урегулировании, поскольку они находятся «в центре» происходящего.

«С моей точки зрения, сейчас есть шанс положить конец этой войне. Но мы все еще далеки от общего положительного результата», — оценил ситуацию Мерц.

Канцлер подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только при «безоговорочном согласии» Украины и одобрении стран ЕС, для безопасности которых имеет значение их итог.

Мерц рассказал о состоявшемся 21 ноября разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в которых он напомнил ему о прошлых гарантиях безопасности для Киева.

«Украина отказалась от значительного арсенала оружия, включая ядерное, в обмен на обещание России неизменно уважать территориальную целостность страны. Россия не выполнила это обязательство», — сказал канцлер.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет изменить минимум четыре пункта плана Трампа по Украине.