Мерц сообщил о шансе закончить конфликт на Украине, но есть нюанс

Мерц заявил о шансе завершить конфликт на Украине
Piroschka van de Wouw/Reuters

Сейчас есть шанс завершить конфликт на Украине, но до достижения удовлетворительного результата по мирному урегулированию еще далеко, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на полях «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге. Его заявление публикует пресс-служба кабмина ФРГ.

Политик сообщил о готовности немцев и европейцев участвовать в мирном урегулировании, поскольку они находятся «в центре» происходящего.

«С моей точки зрения, сейчас есть шанс положить конец этой войне. Но мы все еще далеки от общего положительного результата», — оценил ситуацию Мерц.

Канцлер подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только при «безоговорочном согласии» Украины и одобрении стран ЕС, для безопасности которых имеет значение их итог.

Мерц рассказал о состоявшемся 21 ноября разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в которых он напомнил ему о прошлых гарантиях безопасности для Киева.

«Украина отказалась от значительного арсенала оружия, включая ядерное, в обмен на обещание России неизменно уважать территориальную целостность страны. Россия не выполнила это обязательство», — сказал канцлер.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет изменить минимум четыре пункта плана Трампа по Украине.

