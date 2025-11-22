На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госудуму внесут законопроект, предотвращающий «бабушкину схему» при продаже квартир

Депутаты «СР» внесут в ГД законопроект против мошенничества при продаже жилья
true
true
true
close
Depositphotos

Фракция «Справедливая Россия» («СР») на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, который призван решить проблему мошенничества при продаже жилья и последующего оспаривания сделок (аналогичные инциденты получили в СМИ название «бабушкина схема»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии, комментируя предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

«У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что документ разработали лидер «СР» Сергей Миронов и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

22 ноября Бутовецкий заявил, что после признания сделки с недвижимостью недействительной право собственности нужно возвращать пенсионерам только после возврата ими всех денежных средств покупателям. Замглавы Росреестра отметил, что подобные меры соответствуют нормам Гражданского кодекса. По его словам, в документе сказано, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

20 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что замораживание денег при покупке квартир у пенсионеров могло бы отчасти решить проблему с оспариванием сделок по продаже жилья в дальнейшем.

Ранее юрист назвал главные риски при покупке недвижимости.

