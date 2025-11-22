На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росреестре предложили возвращать квартиры пенсионерам только после возврата денег

Росреестр: пенсионерам следует возвращать квартиры только после возврата денег
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

После признания сделки с недвижимостью недействительной право собственности нужно возвращать пенсионерам только после возврата всех денежных средств. Об этом заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, передает kp.ru.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — сказал замглавы ведомства.

Бутовецкий добавил, что подобные меры соответствуют нормам Гражданского кодекса. По его словам, в документе сказано, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

20 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что замораживание денег при покупке квартир у пенсионеров могло бы отчасти решить проблему с оспариванием сделок по продаже жилья в дальнейшем. По его мнению, при этом минусом подобного подхода можно считать необходимость срочного получения денег от покупки по каким-то реально неотложным причинам.

Ранее юрист назвал главные риски при покупке недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами