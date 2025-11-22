В Росреестре предложили возвращать квартиры пенсионерам только после возврата денег

После признания сделки с недвижимостью недействительной право собственности нужно возвращать пенсионерам только после возврата всех денежных средств. Об этом заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, передает kp.ru.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — сказал замглавы ведомства.

Бутовецкий добавил, что подобные меры соответствуют нормам Гражданского кодекса. По его словам, в документе сказано, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

20 ноября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что замораживание денег при покупке квартир у пенсионеров могло бы отчасти решить проблему с оспариванием сделок по продаже жилья в дальнейшем. По его мнению, при этом минусом подобного подхода можно считать необходимость срочного получения денег от покупки по каким-то реально неотложным причинам.

