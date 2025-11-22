В Турции заявили о тупиковом положении Украины из-за мирного плана Трампа

Украина попала в тупиковую ситуацию из-за мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

По его словам, если бы в 2022 году Киев подписал стамбульские договоренности, то Украина не потеряла бы стольких людей, и ее города остались бы невредимыми.

«Теперь ситуация превратилась в настоящую дилемму для Украины. Если Киев подпишет [план Трампа], то столкнется с реакцией внутри. Если же нет, то, как часто заявляет Россия, время работает против нее (Украины — прим. ред.), и риск потери новых территорий растет с каждым днем. Таким образом, процесс зашел для них в тупик», — отмечается в материале.

Качмаз обратил внимание на противоречивость президента Украины Владимира Зеленского: когда он говорит с Трампом, то проявляет симпатию к его плану, однако после контактов с лидерами европейских стран меняет свою позицию.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.